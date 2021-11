Covid, Puglia: graduale aumento dei ricoveri, un altro decesso

In Puglia, anche se con estrema gradualità, continua ad aumentare il numero di ricoveri nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore i posti letto sono aumentati di quattro unità, per un totale di 162 persone attualmente ricoverate in area non critica. Per quanto riguarda l’andamento dei contagi, il bollettino diramato oggi (lunedì 15 novembre) dalla Regione, risente inevitabilmente del ridotto numero di tamponi effettuato nel week end. Sono dunque 132 i nuovi casi accertati, a fronte di 16.160 test effettuati in un giorno. Un’altra persona ha perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 53; provincia di Bat, 2; provincia di Brindisi, 1; provincia di Foggia, 39; provincia di Lecce, 23; provincia di Taranto, 6; provincia in definizione, 8. I ricoveri, come detto, sono aumentati di 4 unità in area non critica. In terapia intensiva, invece, si passa da 20 a 21. Presso l’ospedale Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. In un giorno sono guarite altre 130 persone, per un totale di 265.265 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi aumenta di una sola unità, toccando quota 3.821. Da marzo 2020 si sono registrati 275.948 casi totali, a fronte di 4.472.917 test eseguiti. In 6.862 hanno perso la vita.