Covid, Puglia: 541 nuovi contagi ma pochi tamponi, nessun decesso

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Questa la nota lieta del bollettino diramato oggi (martedì 16 agosto) dalla Regione Puglia. I tamponi effettuati, tenuto conto della festività di Ferragosto celebrata ieri, sono stati appena 4.709, di cui 541 positivi. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 135; provincia di Bat, 32; provincia di Brindisi, 62; provincia di Foggia, 66; provincia di Lecce,154; provincia di Taranto, 60; residenti fuori regione, 29; provincia in definizione, 3.

I ricoveri continuano a calare. In area non critica sono infatti ricoverate 388 persone: tre in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si sale invece da 15 a 16 posti letto occupati. In provincia di Brindisi sono 22 le persone ricoverate. Presso l’ospedale Perrino si trovano 17 pazienti in Malattie infettive 17/20 e tre in Pneumologia. L’area mista ne ospita 5. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni si trovano invece due persone. Sei, infine, i pazienti nel post Covid di Mesagne.

Il numero di attuali positivi scende in un giorno da 37.475 a 37.218.Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.432.176 casi totali, a fronte di 12.323.046 test eseguiti. Sono 1.386.040 le persone guarite; 8.918 quelle decedute.