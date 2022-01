Covid, Puglia: si stabilizza la curva dei contagi, ricoveri in aumento

BRINDISI – E’ stazionaria, ma sempre su livelli alti, la curva dei contagi in Puglia, dove i ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva, continuano a salire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.384 nuovi casi di positività al Covid, rispetto ai 9.718 rilevati ieri. In un giorno sono stati effettuati 54.677 tamponi (76.689 quelli eseguiti ieri). Questi alcuni fra i dati attestati dal bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 16 gennaio) dalla Regione. Altre quattro perone, purtroppo, hanno perso la vita.

I novi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.621; provincia di Bat, 875; provincia di Brindisi, 852; provincia di Foggia, 1.210; provincia di Lecce, 1.572; provincia di Taranto, 1.162; residenti fuori regione, 61; provincia in definizione, 31.

La situazione dei ricoveri

I ricoveri, come detto, aumentano inesorabilmente. In un giorno sono stati occupati altri 34 posti letto nei reparti Covid, per un totale di 593 persone attualmente ricoverate. Sono invece 61 i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 6 in più rispetto a ieri.

Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono 69 le persone ricoverate, di cui 44 al Perrino (13 in Medicina Interna su 15 posti letto disponibili, 17 in malattie infettive su 20 posti letto disponibili, 14 in Pneumologia su 28 posti letto totali) e 26 a Ostuni (13/28 in Medicina interna, 12/20 in Pneumologia). Nell’area Covid Perrino, ossia quelle destinata a pazienti positivi asintomatici che necessitano di cure mediche per problematiche non correlate al Covid, vi sono 7 pazienti nell’area adulti (10 i posti letto disponibili) e 5 in area pediatrica (10 i posti letto a disposizione). In Ortopedia Covid di Ostuni, invece, occupati 2 posti letto su 17. Nei post Covid di Ceglie Messapica e Mesagne ci sono rispettivamente nove e sei pazienti.

I dati complessivi

Per quanto riguarda i tati complessivi, il numero di attuali positivi cresce di 12.717 unità, per un totale di 118.307. Altre 1.650 pazienti sono guariti, per un totale di 308.381 dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020 si ono registrati 433.751 casi totali, a fronte di 6.796.808 test eseguiti. Sono 7.063 le persone decedute.