Covid: i contagi rallentano in Puglia, ma altre due persone perdono la vita

Si registra un calo nell’andamento giornaliero dei contagi da Covid-19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 165 nuovi casi, su 13.287 tamponi effettuati. La scorsa settimana, a fronte di un numero di un analogo numero di tamponi, il numero di nuovi positivi superava quota 300. La brutta notizia, però, è che altre due persone hanno perso la vita. Per quanto riguarda i ricoveri, la situazione resta stazionaria. Un solo posto letto in più è stato infatti occupato in un giorno, per un totale di 137 persone ricoverate in area non critica e altri 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il numero di Attuali positivi cala di 34 unità, scendendo a 4.201. Altre 197 persone sono guarite in un giorno, per un totale di 249.065 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 19; provincia di Bat, 33; provincia di Brindisi, 13; provincia di Foggia, 13; provincia di Lecce, 59; provincia di Taranto, 25; residenti fuori regione,1; provincia in definizione, 2 Complessivamente sono 259.950 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, a fronte di 3.098.711 test eseguiti.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 9 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 6 pazienti.