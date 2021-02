Covid: aumento dei casi in Puglia, decedute altre 17 persone

Ieri erano 694. Oggi 883. A fronte di un numero di tamponi pressoché invariato (10.374 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore, rispetto ai 10.100 processati ieri) si registra un aumento dei casi di positività al Covid 19 in Puglia. La pressione sulle strutture sanitarie, però, è stabile. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, attualmente sono ricoverate 1470 pazienti: 10 in meno rispetto a ieri. In un giorno si sono registrate altre 2.020 guarigioni, per un totale di 95.372 dall’inizio dell’emergenza. Altre 17 persone, purtroppo, hanno perso la vita. Nessun decesso ne Brindisino

I nuovi casi sono così distribuiti: 342 in provincia di Bari, 80 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 98 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 197 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 17 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test: 95.372 sono i pazienti guariti; 38.034 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 137.078, così suddivisi: 51.995 nella Provincia di Bari; 14.804 nella Provincia di Bat; 10.100 nella Provincia di Brindisi; 28.194 nella Provincia di Foggia; 11.589 nella Provincia di Lecce; 19.677 nella Provincia di Taranto; 571 attribuiti a residenti fuori regione; 148 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Scarica il bollettino completo

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 77 persone. L’ospedale di Ostuni accoglie 23 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 14 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.