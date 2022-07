Covid, Puglia: i ricoveri continuano a crescere, ma attuali positivi in calo

I ricoveri continuano ad aumentare in area non critica, ma l’andamento dei contagi resta stabile. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino diramato oggi (domenica 17 luglio), nelle ultime 24 ore si sono registrati in Puglia 4.765 nuovi casi, a fronte di 19.779 test giornalieri. Sono due le persone decedute

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.396; provincia di Bat, 418; provincia di Brindisi, 480; provincia di Foggia, 468; provincia di Lecce, 1.109; provincia di Taranto, 798; residenti fuori regione, 82; provincia in definizione, 14.

Per quanto riguarda gli ospedali, in un giorno i ricoveri sono aumentati di 14 unità, per un totale di 514 in area non critica. Sono 17, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva: dato stabile da giorni. In provincia di Brindisi sono ricoverate 30 persone. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano 17 pazienti in Malattie infettive e sette in Pneumologia. L’area mista Covid ospita 18 persone. Nel nosocomio di Ostuni si trovano sei pazienti. Altrettanti nel post Covid di Mesagne.

Il numero di attuali positivi continua a diminuire, scendendo a quota 92.345, rispetto ai 92.832 di ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.332.178 casi totali, a fronte di 11.817.103 test eseguiti. Sono 1.231.104 le persone guarite; 8.729 quelle decedute.