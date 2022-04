Covid, Puglia: lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva

Sono appena 7.703 i tamponi anti Covid effettuati fra Pasqua e Pasquetta in Puglia. Inevitabile quindi il calo di nuovi contagi rispetto ai giorni scorsi. Sono infatti 1.368 i nuovi casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico odierno (lunedì 18 aprile). Le persone decedute sono quattro: dato in calo rispetto alla media giornaliera delle ultime settimane, stabilmente oltre quota 10.

I ricoveri

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 485; provincia di Bat, 118; provincia di Brindisi, 162; provincia di Foggia, 138; provincia di Lecce, 298; provincia di Taranto, 148; residenti fuori regione, 14; provincia in definizione, 5.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in terapia intensiva si registrano altri quattro ingressi, per un totale di 37 persone attualmente ricoverate. In area non critica, in vece, i posti letto occupati diminuiscono di una sola unità, per un totale di 37 persone attualmente ricoverate.

Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate 44 persone. Al Perrino si trovano 16 pazienti in Malattie infettive e 5 in Terapia Intensiva. Nell’area mista si trovano 8 persone. A Ostuni si trovano 10 pazienti in Pneumologia e 13 in Medicina interna. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Mesagne ospitano rispettivamente 7, 9 e 4 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi tocca quota 101.281: 539 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.007.349 casi totali, a fronte di 10.248.626 test eseguiti. Sono 897.901 le persone guarite; 8.167 quelle decedute.