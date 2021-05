Covid: ricoveri e attualmente positivi in calo, ma altri 21 decessi

In un giorno registrati 407 nuovi casi, di cui 58 in provincia di Brindisi. Scende a 36.789 il numero degli attualmente positivi

Anche oggi si registra un elevato numero di decessi in Puglia. Sono 21 le vittime del Covid registrate nelle ultime 24 ore. L’andamento quotidiano dei decessi resta su livelli alti, nonostante il virus da un paio di settimane sia in lenta ritirata. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico del 18 maggio, in un giorno sono stati riscontrati altri 407 casi positivi, a fronte di 11.684 tamponi effettuati. Si affievolisce inoltre la pressione sugli ospedali, che attualmente ospitano 1.223 pazienti, 64 in meno rispetto a ieri. Altre 1224 persone sono guarite in un giorno (203.808 il totale delle guarigioni dall’inizio della pandemia) facendo scendere a 36.789 il numero degli attualmente positivi.

I nuovi casi sono così distribuiti: 125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Questa la distribuzione dei 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test: 203.808 sono i pazienti guariti; 36.789 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.901 così suddivisi: 93.599 nella Provincia di Bari; 24.664 nella Provincia di Bat; 18.814 nella Provincia di Brindisi; 44.251 nella Provincia di Foggia; 25.778 nella Provincia di Lecce; 38.630 nella Provincia di Taranto; 788 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 8 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 4 in Rianimazione. Due decessi: al Perrino un uomo di 76 anni in Rianimazione e a Ostuni una donna di 72 anni in Pneumologia. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.