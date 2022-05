Covid, Puglia: calano i contagi ma in un giorno altri nove decessi

In calo gli indicatori del Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.888 nuovi contagi, a fronte di 15.818 test effettuati. Altre nove persone, purtroppo, hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 665; provincia di Bat, 130; provincia di Brindisi, 174; provincia di Foggia, 259; provincia di Lecce, 400; provincia di Taranto, 244; residenti fuori regione, 10; provincia in definizione, 6.

I ricoveri

Negli ospedali si rileva un calo dei ricoveri in area non critica, dove in un giorno si scende da 433 a 521 posti letto occupato. In terapia intensiva, invece, una persona ricoverata in più, per un totale di 28. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni si trovano complessivamente 23 persone. Al Perrino sono ricoverati 11 pazienti in Malattie infettive, due in Pneumologia, tre in Terapia Intensiva. L’area mista ne ospita sette. A Ostuni si trovano quattro pazienti in Medicina interna e tre in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita due pazienti.

I dati complessivi

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.114.959 casi totali, a fronte di 10.868.647 test eseguiti. Sono 1.019.923 le persone guarite; 8.420 quelle decedute.