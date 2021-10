Covid: nessun nuovo caso di positività in provincia di Brindisi

Nessun nuovo caso di positività al Covod in provincia di Brindisi. La buona notizia emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (lunedì 18 ottobre) dalla regione. A livello regionale i nuovi contagi sono 42. Come al solito nei fine settimana cala drasticamente il numero dei test: sono infatti 14.769 i tamponi processati ieri, rispetto a una media giornaliera che supera ormai quota 20mila. II nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 15; provincia di Bat, 0; provincia di Brindisi, 0; provincia di Foggia, 14; provincia di Lecce, 12; provincia di Taranto, 1.

L’altra buona notizie è che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Continua, inoltre, il calo dei ricoveri. Attualmente sono infatti 129 le persone ricoverate in area non critica: 5 in meno rispetto a ieri. Stabile il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, fermo a 18. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano attualmente 3 pazienti in Pneumologia e 1 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

Il dato degli attuali positivi scende a 2.123 (36 in meno rispetto a ieri), in virtù delle 78 guarigioni registrate in un giorno, per un totale di 261.536 dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020 si sono registrati 270.475 casi totali, a fronte di 3.926.476 test eseguiti. Sono 6.816 le persone decedute.