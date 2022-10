Covid, Puglia: continua il calo dei contagi, altri quattro decessi

Sono 1.469 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.206 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì 19 ottobre) dalla Regione. Altre quattro persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 465; provincia di Bat, 74; provincia di Brindisi, 176; provincia di Foggia, 145; provincia di Lecce, 440; provincia di Taranto, 150; residenti fuori regione, 12; provincia in definizione, 7.

Sono 14.840 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica sono ricoverate 142 persone (due in più rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva se ne trovano sette (stesso dato di ieri. In provincia di Brindisi sono ricoverate 19 persone. Al Perrino se ne trovano cinque in Malattie infettive e sette in Pneumologia. L’area miste ne ospita nove. Nel reparto di medicina interna dell’ospedale di Ostuni sono ricoverati sette pazienti. Il post Covid di Mesagne ne ospita uno.

Dall’inizio della pandemia sono stati rilevati 1.504.600 casi totali, a fronte di 12.887.601 test eseguiti: sono 1.480.622 le persone guarite; 9.138 quelle decedute.