Covid, Puglia: i ricoveri salgono a 2.142, ospedali allo stremo

Anche oggi viene superata la quota dei 2mila contagi giornalieri in Puglia, una delle Regione più colpite dalla terza ondata del Covid. Gli ospedali, come dimostrato anche dalla chiusura (ai casi non Covid) del Pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni e dalla sospensione di alcuni servizi dell’ospedale Melli di San Pietro Vernotico, sono sempre più sotto pressione e diventa sempre più difficile prestare adeguate cure ai pazienti afflitti da altre patologie, anche gravi. Attualmente in Puglia, come rilevato dall’odierno bollettino, i reparti Covid ospitano 2.142 persone. Rispetto a ieri sono stati occupati altri 27 posti letto. I nuovi contagi sono 2.021, a fronte di 12.031 tamponi processati. Altre 25 persone hanno perso la vita, di cuna una in provincia di Brindisi. In 24 ore sono guarite 1.304 persone, per un totale di 143.805 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 25 decessi: 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test: 143.805 sono i pazienti guariti; 48.747 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 197.425 così suddivisi: 77.337 nella Provincia di Bari; 19.269 nella Provincia di Bat; 14.380 nella Provincia di Brindisi; 36.486 nella Provincia di Foggia; 18.642 nella Provincia di Lecce; 30.328 nella Provincia di Taranto; 691 attribuiti a residenti fuori regione; 292 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.