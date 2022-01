Covid, Puglia: salgono a 30.679 gli attuali positivi, 3.451 nuovi casi in un giorno

Sono più di 30mila (30.679, per la precisione) le perone attualmente positive in Puglia. Il balzo dai 27mila 803 attuali positivi che si registravano fino a ieri è stato fatto nelle ultime 24 ore. In questo arco temporale, stando al bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 2 gennaio) dalla Regione, si sono registrati 3.451 nuovi casi, 451 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati, però, sono più che dimezzati. Sono infatti 16.982 i test processati fra ieri e oggi, a differenza dei 67.635 delle 24 ore precedenti. La buona notizia è che neanche una persona ha perso la vita.

Come al solito è in provincia di Bari, con 1.152 nuovi casi, che si registra il maggior incremento. Gli altri casi sono così distribuiti: provincia di Bat, 266; provincia di Brindisi, 325; provincia di Foggia, 459; provincia di Lecce, 815; provincia di Taranto, 376; residenti fuori regione, 46; provincia in definizione, 12

Nonostante l’ondata di nuovi casi, l’aumento dei ricoveri è contenuto. In un giorno sono stati infatti occupati solo altri 5 posti letto, per un totale di 283 persone ospitate in area non critica. Nelle terapie intensive si passa invece da 31 a 32 ricoveri. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 13 pazienti in Malattie infettive e 19 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 9 pazienti. Altre 140 persone sono guarite, per un totale di 277.943 guarigioni dall’inizio pandemia.

Passando ai dati complessivi, da marzo 2020 si sono registrati in Puglia 315.608 casi totali, a fronte di 5.847.139 test eseguiti. Sono 6.987 le persone decedute.