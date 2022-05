Covid, Puglia: ricoveri in lieve aumento, altri otto decessi in un giorno

In calo i contagi da Covid-19 in Puglia, pur tenendo conto della riduzione del numero di tamponi effettuati, come di consueto, nel week end. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti della Regione tramite il bollettino epidemiologico, si sono registrati 2.085 nuovi casi, a fronte di 15.066 test giornalieri. Altre otto persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 765; provincia di Bat, 128; provincia di Brindisi, 227; provincia di Foggia, 259; provincia di Lecce, 456; provincia di Taranto, 234; residenti fuori regione, 9; provincia in definizione, 7.

La situazione dei ricoveri

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica i ricoveri sono aumentati di appena cinque unità, per un totale di 530 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, nessuna variazione: sono 26 i ricoverati. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate complessivamente 33 persone. Al Perrino si trovano 10 pazienti in Malattie infettive, 2 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva. In area mista Covidi si trovano 10 persone. All’ospedale della Città Bianca si trovano invece 6 pazienti in Pneumologia e 12 in Medicina interna. Nel post Covid di Mesagne si trovano 8 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi è pari a 101.626: poco più di 100 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.071.518 casi totali, a fronte di 10.587.630 test eseguiti. Sono 961.599 le persone guarite; 8.293 quelle decedute.