Covid, Puglia: 1.526 nuovi contagi e altri tre decessi in un giorno

La pandemia continua ad arretrare. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati appena 1.526 nuovi contagi da Covid-19, in Puglia. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (sabato 20 agosto) dalla Regione. I test effettuati sono 10.684. Altre tre persone, purtroppo, sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 325; provincia di Bat, 88; provincia di Brindisi, 174; provincia di Foggia, 209; provincia di Lecce, 429; provincia di Taranto, 215; residenti fuori regione, 81; provincia in definizione, 5.

Ormai ridotta al minimo la pressione sugli ospedali. In area non critica si sono liberati altri sette posti letto, per un totale di 313 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, i ricoverati sono 17 (stesso dato di ieri). In provincia di Brindisi sono 20 le persone ricoverate. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano 13 pazienti in Malattie infettive e quattro in Pneumologia. L’area mista ne ospita otto. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni, invece, ci sono tre pazienti. Il post Covid di Mesagne ne ospita sei.

Il numero di attuali positivi scende a quota 32.811: oltre mille in meno rispetto ai 33.913 di ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati casi totali, a fronte di 12.371.040 test eseguiti. Sono 1.397.631 le persone guarite; 8.951 quelle decedute.