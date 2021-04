Covid, Puglia: contagi in calo ma pressione ancora alta sugli ospedali

Sembra finalmente piegarsi la curva di contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.180 nuovi casi di positività al Covid, a fronte di 13.376 tamponi processati. La pressione sugli ospedali però è ancora alta. Le persone attualmente ricoverate sono infatti 2.153, appena quattro in meno rispetto a ieri. Questi i dati che emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 20 aprile) dalla Regione. In un giorno sono guarite altre 1.783 persone, per un totale di 166.688 guarigioni dall’inizio della pandemia. Altre 24 persone hanno, purtroppo, perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 267 in provincia di Bari, 159 in provincia di Brindisi, 216 nella provincia BAT, 194 in provincia di Foggia, 128 in provincia di Lecce, 215 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.103.967 test: 166.688 sono i pazienti guariti: 49.799 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 221.995 così suddivisi: 85.971 nella Provincia di Bari; 21.705 nella Provincia di Bat; 16.370 nella Provincia di Brindisi; 40.431 nella Provincia di Foggia; 21.627 nella Provincia di Lecce; 34.822 nella Provincia di Taranto; 735 attribuiti a residenti fuori regione; 334 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 34 pazienti in Medicina interna e 25 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 15 pazienti in Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 27 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Un decesso al Perrino: una donna di 81 anni è morta in Medicina interna. I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 19 a San Pietro Vernotico, 11 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.