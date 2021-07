Covid: aumentano i ricoveri in Puglia. Nel Brindisino due positivi non vaccinati sono finiti in ospedale

Aumentano i ricoveri nei reparti Covid Pugliesi. Sono attualmente 85 le persone curate in ospedale: nove in più rispetto a ieri (lunedì 19 luglio). Il dato emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 20 luglio) dalla Regione Puglia. La pandemia è in una fase stazionaria. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 80 nuovi casi (48 ieri), a fronte di 7.764 tamponi processati (4.108 ieri). Anche oggi, fortunatamente, nessun decesso, ma il numero di guarigioni giornaliere è in calo. Sono appena 81, infatti, le persone guarite in un giorno, per un totale di 245.889 guarigioni. Il numero di persone attualmente positive scende a 1.775, appena uno in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi sono così distribuiti: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test: 245.889 sono i pazienti guariti; 1.775 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi: 95.413 nella Provincia di Bari; 25.639 nella Provincia di Bat; 19.916 nella Provincia di Brindisi; 45.280 nella Provincia di Foggia; 27.253 nella Provincia di Lecce; 39.616 nella Provincia di Taranto; 833 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aumento dei ricoveri anche nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive (ieri erano 2) e 2 in Pneumologia (ieri erano 3). Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti (ieri erano 4). Dei tre nuovi ingressi, due sono persone non vaccinate (uno di 30 e l'altro di 36 anni), uno vaccinato con doppia dose ma con patologie pregresse. Va ricordato, inoltre, che il reparto di Rianimazione del Perrino è ancora fuori uso da sabato 3 luglio scorso quando un guasto a uno dei motori dei condizionatori lo rese inagibile. Chi necessita della Rianimazione (tra i malati di covid) viene trasferito in altre Asl.