Covid, Puglia: contagi e ricoveri aumentano, 4 decessi nel Brindisino

Aumentano i contagi e aumentano i ricoveri. La terza ondata della pandemia continua a mettere a dura prova il sistema sanitario pugliese. Stando ai dati forniti oggi (sabato 20 marzo) tramite bollettino epidemiologico, a livello regionale si sono registrati 1.983 nuovi casi (quasi 200 in più rispetto ai 1.785 di ieri) a fronte di 11.296 tamponi effettuati (dato in linea con i 11.636 test effettuati ieri). I ricoveri sono in continuo aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri 33 posti letto nei reparti Covid, per un totale di 1.877 persone ricoverate. Su un totale di 42.072 attualmente positivi, il 95 per cento dei contagiati si cura in casa, il 4 percento è in ospedale, lo 0,5 percento in terapia intensiva. In un giorno sono guarite altre 1.055 persone, per un totale di 128.464 guarigioni dall’inizio dell’emergenza. Ed è ancora drammaticamente alto il numero dei decessi. Altre 26 persone, purtroppo, hanno perso la vita nelle ultime 24 ore.

In provincia di Bari, dove si registrano 824 nuovi contagi, la situazione resta drammatica. La parte restante dei nuovi casi è così distribuita: 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia Bat, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi (quattro, in realtà, stando ai dati forniti dall’Asl Brindisi), 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test: 128.464 sono i pazienti guariti; 42.072 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 174.983, così suddivisi: 68.491 nella Provincia di Bari; 17.540 nella Provincia di Bat; 12.667 nella Provincia di Brindisi; 33.182 nella Provincia di Foggia; 15.776 nella Provincia di Lecce; 26.410 nella Provincia di Taranto; 649 attribuiti a residenti fuori regione; 268 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 103 persone, buona parte delle quali provenienti da altre province pugliesi. Il nosocomio della Città Bianca ospita 29 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 10 in Rianimazione. Quattro decessi registrati. Una paziente di 95 anni in Pneumologia a Brindisi, due in Rianimazione (una paziente di 67 anni e una di 65), una di 92 anni nel post Covid di Ceglie Messapica. I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica e 4 a Cisternino.