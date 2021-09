Covid: calo di tamponi nel fine settimana, in Puglia 60 nuovi contagi

Il bollettino del lunedì, come al solito, va preso con le pinze, a causa della drastica riduzione nel numero di tamponi effettuati nel week end. I dati sull’andamento della pandemia diffusi oggi (20 settembre), dalla Regione Puglia, confermano ad ogni modo un progressivo miglioramento dei principali indicatori, a partire da quello dei nuovi casi. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 60 nuovi contagi, a fronte di 7.182 test effettuati.

I casi sono così distribuiti: 7 provincia di Bari: 1 in provincia di Bat; 2 in provincia di Brindisi; 29 in provincia di Foggia; 17 in provincia di Lecce; 3 in provincia di Taranto; 2 residenti fuori regione; 1 in provincia in definizione. Fortunatamente non si sono registrati altri decessi.

Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 194, sette in più rispetto a ieri. Nei reparti di terapia intensiva, invece, si passa da 19 a 20 persone ricoverate. In un giorno sono guarite altre 107 persone, per un totale di 257.246 dall’inizio dell’emergenza. Scende così a 3.251 il numero di attuali positivi: 47 in meno rispetto a ieri. Complessivamente si sono registrati 267.261 casi totali da marzo 2020, a fronte di 3.546.252 test eseguiti. Il numero totale di deceduti è pari a 6.764.