Covid, Puglia: in un giorno altri 1.352 contagi e tre decessi

BRINDISI – Sono 1.352 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.551 test effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 21 ottobre) dalla Regione. Altre tre persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 424; provincia di Bat, 83; provincia di Brindisi, 152; provincia di Foggia, 119; provincia di Lecce, 392; provincia di Taranto, 169; residenti fuori regione, 6; provincia in definizione, 7.

Sono 14.869 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedale, in area non critica sono 152 le persone ricoverate. Sei, invece, quelle ospitate in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.507.416 casi totali, a fronte di 12.907.081 test eseguiti. Sono 1.483.404 le persone guarite; 9.143 quelle decedute.

Aggiornamento vaccinazioni Asl Brindisi

Nella Asl Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 950.146 dosi di vaccino, di cui 342.400 prime dosi, 332.316 seconde dosi, 260.143 terze dosi e 15.287 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 1.565,31 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 321.280 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale: 87,1 percento), 335.338 con almeno una dose (90,9 percento) e 246.342 vaccinati con terza dose (71,2 percento); 15.081 residenti hanno ricevuto la quarta dose.