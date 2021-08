Covid, Puglia: 1815 casi in più in una settimana, ricoveri in aumento

In una settimana in Puglia è salito di 1815 unità il numero di persone positive al Covid, per un totale di 261.497 contagi dall’inizio dell’emergenzza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 251 nuovi contagi, a fronte di 12.626 tamponi effettuati. Sono tre, purtroppo, i decessi registrati. I ricoveri in area non critica continuano a aumentare, passando dai 163 di ieri ai 175 di oggi. Altri 24 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Rispetto a domenica 15 agosto, invece, i ricoveri sono aumentati di 47 unità.

E’ nella provincia Bat che si registra il maggior incremento giornaliero di contagi (78). Gli altri casi sono così distribuiti: 46 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 31 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 in provincia di definizione.

Il numero di persone attualmente positive è pari a 4.625, 120 in più rispetto a ieri. Altre 138 persone sono invece guarite, per un totale di 250.178 dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati effettuati 3.169.665 test. Il numero complessivo di decessi tocca quota 6.694.

I casi totali per provincia: provincia di Bari, 96.893; provincia di Bat, 27.022; provincia di Brindisi, 20.690; provincia di Foggia, 46.157; provincia di Lecce, 29.134; provincia di Taranto, 40.215; residenti fuori regione:, 943; provincia in definizione, 443.