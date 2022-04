Covid, Puglia: continua la discesa dei ricoveri ma altri nove decessi

Continua ad aumentare il numero di persone attualmente positive al Covid in Puglia, ma la buona notizia è che continua il calo dei ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva. La pandemia sta attraversando una fase stazionaria. Lo conferma il bollettino diramato oggi (venerdì 22 aprile) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.803 nuovi casi, a fronte di 28.893 tamponi effettuati. Altre nove persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.025; provincia di Bat, 342; provincia di Brindisi, 639; provincia di Foggia, 732; provincia di Lecce, 1.112; provincia di Taranto, 861; residenti fuori regione, 78; provincia in definizione, 14.

I ricoveri

In miglioramento, dunque, la situazione negli ospedali. In un giorno infatti si sono liberati altri sette posti letto in area non critica, per un totale di 581 persone attualmente ricoverate. In Terapia intensiva, invece, si passa da 37 a 35 ricoveri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi quello di Ostuni sono ricoverati complessivamente 39 pazienti. Al Perrini si trovano 14 persone in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. L’area mista ne ospita 7. A Ostuni si trovano invece 11 persone in Medicina interna e 10 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica, Cisternino e Mesagne ospitano rispettivamente 3, 2 e 4 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di persone attualmente positive sale di circa mille unità, per un totale di 103.579. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.030.131 casi totali, a fronte di 10.361.997 test eseguiti. Sono 918.342 le persone guarite; 8.210 quelle decedute.