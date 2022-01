Covid, Puglia: la curva dei contagi si appiattisce, ma altri 11 decessi

Si appiattisce la curva dei contagi in Puglia, dove anche l’andamento dei ricoveri resta ampiamente sotto controllo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.902 nuovi casi di positività al Covid, a fronte di 43.295 tamponi effettuati. Undici persone, purtroppo, hanno perso la vita. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.461; provincia di Bat, 863; provincia di Brindisi, 660; provincia di Foggia, 1.317; provincia di Lecce, 1.475; provincia di Taranto, 1.024; residenti fuori regione, 70; provincia in definizione, 32.

In area non critica sono attualmente ricoverati 699 pazienti. Sono 69, invece, le persone in terapia intensiva. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverati complessivamente 84 pazienti. Al Perrino se ne trovano 39, fra i reparti di Medicina interna (12), Pneumologia (15) e Malattie infettive (3). Nell’area Covid per adulti sono ospitati tre pazienti. Tre invece i bambini che si trovano nell’area Covid di Pediatria. A Ostuni sono invece ricoverate 45 persone: 27 in Medicina interna e 18 in Pneumologia. In Ortopedia Covid un solo paziente. I post Covid di Ceglie Messapica e Mesagne ospitano entrambi 12 pazienti a testa.

Le persone attualmente positive sono 143.357. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 534.537casi totali, a fronte di 7.194.602 test eseguiti. Sono 384.066 le persone guarite; 7.114 quelle decedute.