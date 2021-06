Covid: continua il calo dei contagi, un solo decesso in Puglia

La presenza di focolai di variante Delta riscontrati nei giorni scorsi al momento non sembra avere particolare ripercussioni sull’andamento del Covid in Puglia. Il calo dei contagi, infatti, continua. Lo conferma il bollettino diramato oggi (martedì 22 giugno) dalla Regione. In un giorno sono stati rilevati 92 nuovi casi di positività, a fronte di 8.033 tamponi effettuati. La provincia di Bari, con 24 nuovi casi, è quella in cui si registra il maggior incremento. Segue la provincia di Brindisi (20), che nei giorni scorsi era stata prima per numero di nuovi contagi giornalieri. I restanti casi sono così distribuiti: 5 nella provincia Bat, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione; un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Una sola persona ha perso la vita, in provincia di Taranto. Le persone attualmente ricoverate sono 189, sei in meno rispetto a ieri. Notevole il dato delle guarigioni. Sono ben 1.448, infatti, le negativizzazioni rilevate in un giorno, per un totale di 239.301. Scende così a 7.063 il numero di attualmente positivi, il 97,4 per cento dei quali in cura a domicilia. Ma solo il 2,2 percento è asintomatico.

Scarica il bollettino completo

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test: 252.974 sono i pazienti guariti; 7063 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.974 così suddivisi: 95.101 nella Provincia di Bari; 25.568 nella Provincia di Bat; 19.743 nella Provincia di Brindisi; 45.130 nella Provincia di Foggia; 26.888 nella Provincia di Lecce; 39.367 nella Provincia di Taranto; 808 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.