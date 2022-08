Covid, Puglia: in un giorno altri 1.216 contagi e due decessi

Sono 1.216 i nuovi casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.412 test effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (domenica 21 agosto) dalla Regione Puglia. Altre due persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 297; provincia di Bat, 42; provincia di Brindisi, 130; provincia di Foggia, 126; provincia di Lecce, 379; provincia di Taranto, 178; residenti fuori regione, 60; provincia in definizione, 4.

La situazione è stabile negli ospedali. In area non critica si è liberato un altro posto letto, per un totale di 312 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, ci sono 17 pazienti. Il numero di attuali positivi scenda a quota 32.426, rispetto ai 32.811 di ieri.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.440.609 casi totali, a fronte di 12.379.452 test eseguiti. Sono 1.399.230 le persone guarite; 8.953 quelle decedute.