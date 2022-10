Covid, Puglia: un tampone su otto positivo, ricoveri in lieve aumento

Sono 1.018 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.051 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (domenica 23 ottobre) dalla Regione. Un’altra persona, purtroppo, ha perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 306; provincia di Bat, 44; provincia di Brindisi, 117; provincia di Foggia, 90; provincia di Lecce, 336; provincia di Taranto, 116; residenti fuori regione, 5; provincia in definizione, 4.

Sono 14.397 le persone attualmente positive. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica si sale, in un giorno, da 152 a 155 ricoveri. In terapia intensiva, invece, occupato un posto letto in più, per un totale di otto persone attualmente ricoverate. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.509.728 casi totali, a fronte di 12.924.122 test eseguiti. Sono 1.486.183 le persone guarite; 9.148 quelle decedute.