Covid: nessun nuovo decesso in Puglia, contagi stabili

Non succedeva da settimane. Nelle ultime 24 ore, in Puglia, non si sono registrati decessi causati dal Covid. La buona notizia emerge dal bollettino diramato oggi (domenica 24 aprile) dalla Regione. Sul fronte dei contagi la situazione resta stabile. I nuovi casi rilevati sono 4.596 a fronte di 24.388 test giornalieri. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.475; provincia di Bat, 322; provincia di Brindisi, 577; provincia di Foggia, 562; provincia di Lecce, 805; provincia di Taranto, 785; residenti fuori regione, 54; provincia in definizione, 16.

I ricoveri

Per quanto riguarda gli ospedali, in un giorno i posti letto occupati in area non critica sono aumentati di cinque unità, per un totale di 582. In terapia intensiva invece sono 34 le persone ricoverate: stesso dato di ieri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni si trovano complessivamente 36 persone. Al Perrino sono ricoverati 14 pazienti in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. In area mista si trovano 3 persone. A Ostuni si trovano invece 11 pazienti in Medicina interna e 7 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 5, 2 e 3 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi è aumentato in un giorno di appena 300 unità, per un totale di 104.638. All’inizio della pandemia si sono 1.040.836 casi totali, a fronte di 10.413.860 test eseguiti. Sono 927.978 le persone guarite; 8.220 quelle decedute.