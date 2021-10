Covid, Puglia: attuali positivi in aumento, continua il calo dei ricoveri

Aumenta leggermente il numero degli attuali positivi in Puglia. In lieve calo, invece, i nuovi contagi. Sono 127 (rispetto alle 203 di ieri) le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.60 tamponi effettuati (rispetto ai 19.415 di ieri). Fortunatamente si legge uno 0 alla voce persone decedute del bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 24 ottobre) dalla Regione. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 39; provincia di Bat, 13; provincia di Brindisi, 12; provincia di Foggia, 22; provincia di Lecce, 35; provincia di Taranto, 6; residenti fuori regione, 0; provincia in definizione, 0.

Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 126, tre in meno rispetto a ieri. Aumenta di una unità, da 16 a 17, il numero di pazienti in terapia intensiva. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 3 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti. In un giorno si sono registrate altre 29 guarigioni, per un totale di 262.314 dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi, come detto, sale di 98 persone, toccando quota 2.317 Da marzo 2020 si sono registrati in Puglia 271.456 casi totali, a fronte di 4.052.214 test eseguiti. Sono 6.825 le persone decedute.