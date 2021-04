Covid, Puglia: continua la discesa dei ricoveri, ma altri 19 decessi

Continua la discesa dei ricoveri in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono liberati altri 15 posti letto nei reparti Covid, per un totale di 1.973 persone ricoverate. Il bollettino diramato oggi (domenica 25 aprile) conferma la stabilizzazione della curva dei contagi. In un giorno si sono registrati altri 1.203 casi, rispetto ai 1.255 di ieri, ma con meno tamponi effettuati. Sono infatti 9.617 i test rilevati oggi, rispetto ai 13.331 di ieri. Altre 975 persone sono guarite, per un totale di 174.226 guarigioni dall’inizio della pandemia. In 19, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia Bat, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 19 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.165.669 test: 174.226 sono i pazienti guariti; 49.271 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.181 così suddivisi: 88.596 nella Provincia di Bari; 22.442 nella Provincia di Bat; 17.055 nella Provincia di Brindisi; 41.446 nella Provincia di Foggia; 22.525 nella Provincia di Lecce; 36.017 nella Provincia di Taranto; 744 attribuiti a residenti fuori regione; 356 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoverati

In provincia di Brindisi sono attualmente ricoverate 127 persone. L’ospedale di Ostuni accoglie 29 pazienti in Medicina interna e 24 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 24 in Pneumologia, 22 in Medicina interna, 9 in Rianimazione. Un decesso al Perrino in Medicina interna: un uomo di 93 anni. I Post Covid ospitano 12 pazienti a Mesagne, 18 a San Pietro Vernotico, 8 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.