Covid: impennata natalizia di contagi in Puglia, 263 nuovi casi nel Brindisino

BRINDISI – Il Covid accelera in Puglia. Dopo l’attenuazione della curva dei contagi registrata ieri, la quarta ondata fa registrare una nuova impennata, nel giorno di Natale. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, nelle ultime 24 ore i sono regitrati ben 1.671 i nuovi casi (rispetto ai 664 di ieri) a fronte di 40.295 tamponi effettuati (rispetto ai 45.548 di ieri). In provincia di Brindisi i nuovi contagi sono 263, uno dei dati più elevati dall’inizio della pandemia. Va peggio nel Barese, dove si registrano 497 nuovi casi. Gli altri contagi sono così distribuiti: provincia di Bat, 141; provincia di Foggia, 239; provincia di Lecce, 332; provincia di Taranto, 152; residenti fuori regione, 42; provincia in definizione, 5. Altre quattro persone hanno perso la vita.

Nonostante il poderoso aumento dei contagi, negli ospedali la situazione resta sotto controllo. I ricoveri in area non critica sono infatti aumentati di appena 4 unità, per un totale di 172 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva si scende invece da 27 a 25 posti letto occupati.

Il numero degli attuali positivi continua, inesorabilmente, ad aumentare. Le persone attualmente alle prese con il Covid sono attualmente 10.864 in Puglia, 1.395 in più rispetto a ieri. In un giorno sono guarite altre 272 persone, per un totale di 272 guarigioni dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020, in Puglia, si sono registrati 292.663 casi totali, a fronte di 5.403.620 test eseguiti. Sono 6.952 le persone decedute.