Covid, Puglia: ricoveri in aumento, altri sei decessi in un giorno

Sono 2.104 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.640 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 25 ottobre) dalla Regione Puglia. Altre sei persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 594; provincia di Bat, 97; provincia di Brindisi, 257; provincia di Foggia, 183; provincia di Lecce, 673; provincia di Taranto, 277; residenti fuori regione, 19; provincia in definizione, 4.

Scende da 14.443 a14.227 il numero di persone attualmente positive. Negli ospedali, invece, si verifica un aumento di ricoveri. In area non critica si passa infatti da 153 a 163 persone ricoverate. In terapia intensiva, invece, i ricoverati sono 10: due in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.512.249 casi totali, a fronte di 12.940.853 test eseguiti. Sono 1.488.868 le persone guarite; 9.154 quelle decedute.