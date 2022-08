Covid, Puglia: in un giorno 1.189 nuovi contagi e cinque decessi

Ormai di poco superiore alla soglia dei mille nuovi casi, l’andamento giornaliero medio del Covid in Puglia. Sono 1.189 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.227 test effettuati. Altre cinque persone, purtroppo, hanno perso la vita. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (venerdì 26 agosto) dalla Regione.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 311; provincia di Bat, 68; provincia di Brindisi, 115; provincia di Foggia, 145; provincia di Lecce, 353; provincia di Taranto, 147; residenti fuori regione, 42; provincia in definizione, 8.

La discesa dei ricoveri è inarrestabile. In un giorno si sono infatti si sono liberati 24 posti letto, per un totale di 255 persone ricoverate in area non critica. In Terapia intensiva, invece, ci sono 15 persone: una in meno rispetto a ieri. In provincia di Brindisi sono ricoverati 18 pazienti. Presso l’ospedale Perrino di Brindisi si trovano 10 persone in Malattie infettive, cinque in Pneumologia e una in Terapia intensiva. L’area mista ne ospita cinque. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni si trovano due pazienti. Il post Covid di Mesagne ne ospita solo uno.

Il numero di attuali positivi scende a quota 21.590, rispetto ai 21.654 di ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.447.845 casi totali, a fronte di 12.428.312 test eseguiti. Sono 1.417.281 le persone guarite; 8.974 quelle decedute.