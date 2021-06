Contagi sotto quota 4mila in Puglia, ma altri cinque decessi

Con le 673 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, scende a 3.881 il numero di persone attualmente positive in Puglia. I casi, ancora contenuti, di variante Delta non fermano dunque il calo dei contagi in atto da settimane. Stando ai dati diffusi tramite il bollettino epidemiologico odierno, in un giorno si sono registrati altri 58 contagi, a fronte di 6.444 tamponi effettuati. Il maggior incremento lo si registra nel Trantino, con 25 nuovi casi. Gli altri contagi sono così distribuiti: 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. Altre 5 persone hanno purtroppo perso la vita: 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Taranto.

La pressione sulle strutture ospedaliere è sempre più flebile. Le persone attualmente ricoverate sono infatti 161, sei in meno rispetto a ieri. Al Perrino sono 17 gli attuali degenti (7 in Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 2 in Rianimazione), uno in meno rispetto a ieri. Il centro post Covid di Mesagne ospita invece 4 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test: 242.684 sono i pazienti guariti; 3.881 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.205 così suddivisi: 95.158 nella Provincia di Bari; 25.580 nella Provincia di Bat; 19.780 nella Provincia di Brindisi; 45.147 nella Provincia di Foggia; 26.908 nella Provincia di Lecce; 39.447 nella Provincia di Taranto; 810 attribuiti a residenti fuori regione; 375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.