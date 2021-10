Covid, Puglia: in cescita il numero degli attuali positivi, ricoveri in calo

Cresce il numero degli attuali positivi in Puglia, ma resta stabile l’andamento dei contagi giornalieri, se rapportato al crescente numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 24.823 test. I nuovi contagi sono pari a 278. I dati emergono dal bollettino epidemiologico diffuso oggi (martedì 26 ottobre) dalla Regione Puglia. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 67; provincia di Bat, 17; provincia di Brindisi, 18; provincia di Foggia, 66; provincia di Lecce, 37; provincia di Taranto, 75; provincia in definizione, -2.

Altre tre persone, purtroppo, hanno perso la vita. Ma l’aspetto incoraggiante è il continuo calo dei ricoveri. In un giorno si sono infatti liberati altri tre posti letto in area non critica, facendo scendere a 129 il numero delle persone attualmente ricoverate. Sono 18, invece, i pazienti in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

Come detto, il numero di attuali positivi sale di 89 unità, toccando quota 2.447. Sono 186, invece, le persone guarite in un giorno, per un totale di 262.541 dall’inizio della pandemia. Complessivamente da marzo 202 sono stati registrati 271.816 casi totali, a fronte di 4.091.748 test eseguiti. Il numero di decessi è pari a 6.828.