Covid, Puglia: contagi e ricoveri in calo, attuali positivi in lieve aumento

BRINDISI – Calano sia i ricoveri e i contagi. Rallenta di giorno in giorno l’evoluzione della pandemia da Covid 19 in Puglia, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo decesso. Stando ai dati forniti alla regione tramite il bollettino odierno (domenica 26 settembre), nelle ultime 24 ore si sono registrati 186 nuovi casi (47 in meno rispetto a ieri) a fronte di 14.966 tamponi effettuati (14.682 quelli processati ieri). I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 49; provincia di Bat, 7; provincia di Brindisi, 16; provincia di Foggia, 5; provincia di Lecce, 61; provincia di Taranto, 0; residenti fuori regione, 1; provincia in definizione, 0.

Ormai da giorni è consolidato il calo dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore si sono infatti liberati altri 5 posti letto, per un totale di 166 persone attualmente ospitate presso le aree non critiche. Nelle terapie intensive, invece, sono ancora ricoverati 19 pazienti, stesso dato di ieri. Presso l'ospedae Perrino di Brindisi si trovano attualmente 4 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Aumenta di 34 unità, invece, il numero degli attuali positivi, attualmente pari a 2.942. In un giorno sono guarite altre 104 persone, per un totale di 258.468. Complessivamente da marzo 2020 sono stati accertati 268.187 casi di positività al Covid, a fronte di un totale di 3.627.983 test eseguiti. Sono 6.777 le persone decedute dall’inizio della pandemia.