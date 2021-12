Covid, Puglia: più di 12mila attualmente positivi, flessione dei nuovi casi

Rispetto al bollettino diramato ieri (domenica 26 dicembre), più tamponi e meno casi di positività. L’incremento dei contagi da Covid 19 almeno per un giorno sembra attenuarsi in Puglia, stando al bollettino diramato oggi (lunedì 27 dicembre) dalla Regione. I nuovi positivi sono 762 (rispetto agli 883 di ieri) a fronte di 25.090 test effettuati (rispetto ai 13.128 di ieri).

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 309; provincia di Bat, 39; provincia di Brindisi, 85; provincia di Foggia, 110; provincia di Lecce, 162; provincia di Taranto, 48; residenti fuori regione, 8; provincia in definizione, 1. Un’altra persona ha perso la vita.

I ricoveri continuano, purtroppo, ad aumentare. In area non critica vi sono attualmente 180 persone, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si scende invece da 22 a 21. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 9 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia: 18 in totale, dunque, di cui 8 non vaccinati. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

In un giorno le persone attualmente positive sono aumentate di 559 unità, arrivando a un totale di 12.202. Altre 202 persone sono invece guarite, per un totale di 275.151 dall’inizio della pandemia. Da marzo 2020 si sono registrati 294.308 casi totali, a fronte di 5.441.838 test eseguiti. Sono 6.955 le persone decedute.