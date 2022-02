Covid in ritirata anche in Puglia, ma in un giorno altri nove decessi

Anche in Puglia continua la ritirata del Covid, in atto ormai da settimane. Il calo di contagi e ricoveri è un dato ormai ampliamente consolidato. Lo conferma il bollettino diramato oggi (domenica 27 febbraio) dalla Regione Puglia. In un giorno si sono registrati 2566 nuovi contagi, a fronte di 22.695 test giornalieri. Nove persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 664; provincia di Bat,164; provincia di Brindisi, 200; provincia di Foggia, 346; provincia di Lecce, 835; provincia di Taranto, 327; residenti fuori regione, 19; provincia in definizione, 11

La situazione dei ricoveri

La pressione negli ospedali diminuisce di giorno in giorno. Le persone ricoverate in area non critica sono attualmente 610: 14 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si scende invece da 39 a 33 ricoveri. Fra l?ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverati 43 pazienti. Il Perrino ospita 26 persone: 7 in Medicina Interna; 13 in Malattie infettive; 5 in Pneumologia; una in Terapia intensiva. Nelle aree Covid adulti e pediatrica sono rispettivamente occupati 6 e 5 posti letto. All?ospedale di Ostuni si trovano invece 13 pazienti in Medicina Interna e 4 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 11, 9 e 4 pazienti.

I dati complessivi

Il numero di attuali positivi scende sotto quota 80mila, fermandosi a 79.666. Da inizio pandemia si sono registrati 732.692 casi totali, a fronte di 8.713.212 test eseguiti. Sono 645.381 le persone guarite; 7.645 quelle decedute.