Covid: la curva dei contagi si stabilizza in Puglia, un nuovo decesso

BRINDISI – Resta stabile l’andamento della pandemia in Puglia, dopo l’aumento di casi registrato nei giorni scorsi, forse a causa dell’effetto combinato del diffondersi della variante Delta e degli assembramenti legati ai campionati Europei di calcio. Il numero di tamponi giornalieri torna sopra le 10mila unità. Stando al bollettino diramato oggi (martedì 27 luglio) dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 132 nuovi contagi, a fronte di 11.186 test effettuati.

I nuovi casi sono così distribuiti: 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia Bat, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Una sola persona ha perso la vita, in provincia di Foggia.

Per quanto riguarda i ricoveri, in un giorno sono stati occupati altri cinque posti letto, per un totale di 88 persone attualmente ricoverate. Il numero di attuali positivi scende invece a 1.824 (47 in meno rispetto a ieri), grazie alle 178 guarigioni registrate in un giorno, per un totale di 246.745 guarigioni dall’inizio della pandemia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.850.144 test: 246.745 sono i pazienti guariti; 1.824 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.237 così suddivisi: 95.643 nella Provincia di Bari; 25.724 nella Provincia di Bat; 20.018 nella Provincia di Brindisi; 45.394 nella Provincia di Foggia; 27.497 nella Provincia di Lecce; 39.725 nella Provincia di Taranto; 842 attribuiti a residenti fuori regione 394 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.