Covid Puglia, il virus spinge: altri 6mila casi e ricoveri in aumento

Altri 6.145 casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. E' quanto rileva il bollettino di oggi, domenica 27 marzo 2022. I test registrati sono 33.742, 2 le persone decedute. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 1.827, Provincia di Bat: 454, Provincia di Brindisi: 559, Provincia di Foggia: 759, Provincia di Lecce: 1.714, Provincia di Taranto: 771, Residenti fuori regione: 49, Provincia in definizione: 12. In totale sono 115.812 le persone attualmente positive.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 627 i pazienti in area non critica, sette in più rispetto al dato di ieri, sabato 26 marzo 2022, e 35 in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri. La situazione negli ospedali del Brindisino. Perrino: Malattie infettive 19/20, Terapia intensiva 2/28, Area mista 19/20. Ostuni: Pneumologia 10/20, Medicina interna 17/28. Post Covid: Mesagne 5/16, Ceglie Messapica 4/12 e Cisternino 2/11.