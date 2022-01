Covid, Puglia: i contagi calano, ma ricoveri in aumento e altri 13 decessi

Sembra in flessione la curva pandemica in Puglia. Stando ai dati che emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 28 gennaio) dalla Regione, i nuovi casi di positività al Covid sono in calo. Si sono registrati infatti 7.855 nuovi contagi, rispetto agli 8.117 di ieri. Ma l’aspetto significativo è che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 69.159 tamponi: oltre 20mila in più rispetto a quelli processati ieri. Si abbassa in modo significativo, quindi, il rapporto fra test effettuati e nuovi casi. La nota negativa è purtroppo il numero dei decessi. Altre 13 persone, infatti, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.370; provincia di Bat, 807; provincia di Brindisi, 758; provincia di Foggia, 1.268; provincia di Lecce, 1.581; provincia di Taranto, 991; residenti fuori regione, 36; provincia in definizione, 44.

La situazione dei ricoveri

In controtendenza rispetto all’andamento dei contagi è invece quello dei ricoveri. In area critica sono stati infatti occupati altri 33 posti letto, per un totale di 731 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva si scende invece da 66 a 65 persone ricoverate. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente 88 i pazienti ricoverati. Al Perrino ve ne sono 46: 15 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 15 in Malattie infettive, 5 in terapia intensiva. Nell’ara Covid sono ospitati 5 pazienti. Tre, invece, i bambini ricoverati in area Covid Pediatria. Nel nosocomio di Ostuni si trovano invece 26 pazienti in Medicina interna e 16 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 9 e 11 pazienti.

I dati complessivi

In un giorno il numero di attuali positivi è aumentato di 1.544 unità, per un totale di 128.440 persone attualmente positive. Dall’inizio della pandemia sono stati riscontrati 586.407 casi totali, a fronte di 7.561.201 test eseguiti Sono 450.777 le persone guarite; 7.190, invece, quelle decedute.