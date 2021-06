Covid, Puglia: appena nove casi e nessun decesso in un giorno

Appena 9 i casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.256 tamponi effettuati. Il rapporto fra positivi e test e uno dei più bassi di sempre dall’inizio della pandemia. Nelle province di Bari, Taranto e Bat nessun nuovo contagio. Due casi a testa nelle province di Brindisi, Foggia, Lecce. Altri due casi di residenti fuori regione e infine uno di residenza non nota. Fortunatamente nessun decesso.

I posti letto occupati sono diminuiti di altre due unità rispetto a ieri, per un totale di 243.135 persone attualmente ricoverate. Altre 412 guarigioni sono state registrate in un giorno, facendo scendere a 3.472 il numero di attualmente positivi.

Scarica il bollettino completo

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.660.485 test: 243.135 sono i pazienti guariti; 3.472 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.247 così suddivisi: 95160 nella Provincia di Bari; 25581 nella Provincia di Bat; 19794 nella Provincia di Brindisi; 45150 nella Provincia di Foggia; 26916 nella Provincia di Lecce; 39456 nella Provincia di Taranto; 813 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.