Covid, Puglia: la provincia di Brindisi seconda per numero di nuovi casi

La provincia di Brindisi è seconda per nuovi casi di positività al Covid registrati in un giorno, seconda solo a Bari. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 28 maggio) dalla Regione Puglia. Nel Brindisino si sono registrati 49 casi. Nel Barese, invece, 51. La discesa dei ricoveri prosegue. In un giorno si sono infatti liberati altri 45 posti letto, per un totale di 722 persone ricoverate. Il numero di persone attualmente positive scende a 26.629, di cui il 97,3 percento in cura a domicilio. Altre 1.496 persone sono guarite, per un totale di 216.803 guarigioni dall’inizio della pandemia. Dieci, invece, i decessi registrati in un giorno.

I nuovi casi sono così distribuiti: 51 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 40 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.476.807 test: 216.803 sono i pazienti guariti; 26.629 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.918, così suddivisi: 94.391 nella Provincia di Bari; 25.157 nella Provincia di Bat; 19.196 nella Provincia di Brindisi; 44.687 nella Provincia di Foggia; 26.367 nella Provincia di Lecce; 38.936 nella Provincia di Taranto; 797 attribuiti a residenti fuori regione; 387 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono attualmente ricoverate 55 persone. L’ospedale di Ostuni accoglie 5 pazienti in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 13 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Un decesso al Perrino: un uomo di 71 anni in Rianimazione. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.