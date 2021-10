Covid, Puglia: calano i nuovi contagi, aumentano attuali positivi e ricoveri

Calano i nuovi contagi. Aumentano, anche se di poco, ricoveri e attuali positivi. In un giorno si sono registrati 215 nuovi casi di positività al Covid: 50 in meno di quelli rilevati ieri. Varia di poco il numero dei tampono processati: 21.665 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 21.417 registrati ieri. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 36; provincia di Bat, 16; provincia di Brindisi, 27; provincia di Foggia, 57; provincia di Lecce, 42; provincia di Taranto, 36; provincia in definizione, 1.

Fortunatamente non si è registrato nessun decesso. Il progressivo calo dei ricoveri in atto da giorni viene parzialmente interrotto. I pazienti ricoverati in area non critica sono infatti aumentati di tre unità, per un totale di 131, rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri aumentano invece da 18 a 19.

Altre 71 persone sono guarite, per un totale di 262.782 dall’inizio della pandemia, ma il numero degli attuali positivi, pari a 2.682, sale dii 144 unità. Complessivamente da marzo 2020 si sono registrati in Puglia 272.296 casi totali, a fronte di 4.134.830 test eseguiti. Il numero di decessi è pari a 6.382.