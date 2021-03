Covid: in Puglia nuovo record di ricoveri, ospedali sempre più sotto stress

Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali pugliesi. Nella giornata di oggi (lunedì 29 marzo) è stato raggiunto il triste record di 2.100 persone ricoverate nei reparti Covid. In appena 24 ore sono stati occupati altri 62 posti letto. Questo, più di tutti, è l’indicatore da tenere sotto controllo per tastare il polso della situazione. La pandemia, purtroppo, ancora non arretra. Oggi, stando ai dati forniti tramite il bollettino epidemiologico, vengono rilevati 786 nuovi casi di positività. Si registra il solito calo di contagi del lunedì, insomma, frutto del minor numero di tamponi processati nel week end (appena 5.142 i test effettuati nelle ultime 24 ore). Altre 33 persone hanno perso la vita. In un giorno sono guariti altri 1.139 soggetti, per un totale di 138303 guarigioni dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I 33 decessi sono così distribuiti: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test: 138.303 sono i pazienti guariti; 46.494 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi: 74.413 nella Provincia di Bari; 13.761 nella Provincia di Bat; 18.586 nella Provincia di Brindisi; 35.300 nella Provincia di Foggia; 17.608 nella Provincia di Lecce; 28.862 nella Provincia di Taranto; 679 attribuiti a residenti fuori regione; 314 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.