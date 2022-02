Covid, Puglia: stabili ricoveri e nuovi contagi, altri 13 decessi

E’ in una fase stazionaria la pandemia in Puglia, sia sul fronte dei contagi che su quello dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.130 nuovi casi di positività, 11 in meno rispetto a ieri, ma a fronte di un numero di tamponi più consistente. Sono infatti 62.166 i tamponi effettuati fra ieri e oggi, rispetto ai 54.777 delle 24 ore precedenti. Altre 13 persone, purtroppo, sono morte.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.129; provincia di Bat, 597; provincia di Brindisi, 608; provincia di Foggia, 1.056; provincia di Lecce, 1.723; provincia di Taranto, 937; residenti fuori regione, 40; provincia in definizione, 40.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area non critica si registrano 4 ricoveri in più, per un totale di 683 persone attualmente ricoverate. In terapia intensiva, invece, si scende da 61 a 60 ricoveri. In un giorno sono guarite altre 13.324 persone, per un totale di 500.641 guarigioni dall’inizio della pandemia. Il numero di attuali positivi è pari a 117.251: 6.207 in meno rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono registrati complessivamente 625.175 casi totali, a fronte di 7.875.852 test eseguiti. Sono 7.283 le persone decedute.

Per quanto riguarda, invece, i ricoverati negli ospedali del Brindisino, al Perrino 14 sono i pazienti in Medicina interna, 15 in Malattie infettive, 14 in Pneumologia 14, 6 in Terapia intensiva 6, 5 in area Covid 5 e 1 in area Covid Pediatria. Ad Ostuni la Medicina interna conta 22 pazienti, 16 in Pneumologia 16. Nel posto Covid di Mesagne ci sono 11 persone e 11 a Ceglie Messapica 11.