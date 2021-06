Covid: nel Brindisino quasi la metà dei nuovi casi in Puglia

E’ la provincia di Brindisi quella con il maggior numero di nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Puglia. Su 44 nuovi contagi, ben 21 sono attribuiti infatti al Brindisino, nel bollettino diramato oggi (giovedì 3 giugno). Si tratta ad ogni modo di un report “viziato” dal basso numero di tamponi, appena 2.931, effettuati fra ieri (giornata della festa della Repubblica) e oggi. Gli altri casi sono così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 3 nella provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Il numero di persone ricoverate si riduce di altre 17 unità, scendendo a quota 523. Altre 1.282 persone sono guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 223.182 guarigioni dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 21.177, il 97,5 per cento delle quali in cura a casa. Altre nove persone, purtroppo, hanno perso la vita: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test: 223.182 sono i pazienti guariti; 21.177 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.886 così suddivisi: 94604 nella Provincia di Bari; 25309 nella Provincia di Bat; 19342 nella Provincia di Brindisi;44816 nella Provincia di Foggia; 26558 nella Provincia di Lecce; 39084 nella Provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Al Perrino sono ricoverate 49 persone: 15 in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 11 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Due decessi: una donna di 81 anni in Pneumologia e un uomo di 75 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne, 2 a Ceglie Messapica, 2 a Cisternino.