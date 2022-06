Covid, Puglia: si liberano i reparti, lieve aumento di attuali positivi

Si registra un lieve aumento (da 25.822 a 25.843) di attuali positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, ma il dato non scalfisce una tendenza ormai consolidata: la pandemia continua ad arretrare. Stando al bollettino diffuso oggi (venerdì 3 giugno) dalla Regione, si sono registrati in un giorno 430 nuovi casi, a fronte di 5.698 test giornalieri. Altre due persone hanno perso la vita.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 139; provincia di Bat, 37; provincia di Brindisi, 32; provincia di Foggia, 67; provincia di Lecce, 108; provincia di Taranto, 36; residenti fuori regione, 8; provincia in definizione, 3.

I ricoveri

Negli ospedali si registra un significativo miglioramento. I ricoveri in area non critica calano infatti da 264 a 252, mentre in terapia intensiva si registra un aumento di una sola unità, per un totale di 18. In provincia di Brindisi sono complessivamente ricoverate 16 persone. Al Perrino si trovano 11 persone in Malattie infettive e un solo paziente in Pneumologia. In area mista si trovano cinque pazienti. Presso l’ospedale di Ostuni si trovano invece quattro pazienti in Medicina interna. Nessuno in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita tre pazienti.

I dati totali

Dall’inizio della pandemia si sono registrati in tutto 1.136.215 casi totali, a fronte di 11.055.245 test eseguiti. Sono 1.101.855 le persone guarite; 8.517 quelle decedute.