Covid, Puglia: altri 52 decessi in un giorno, stabili i ricoveri

Altre 52 persone hanno perso la vita nelle ultime quattro ore: uno dei dati più alti dall’inizio della pandemia. La curva dei decessi, purtroppo, ancora non si piega in Puglia. Lo conferma il bollettino epidemiologico diramato oggi dalla regione Puglia. Come al solito nel fine settimana si sono processati mento tamponi e di conseguenza si registra anche una diminuzione di nuovi contagi: 335 quelli rilevati oggi, a fronte di 5.528 test effettuati. I ricoveri calano di una sola unità, passando dai 1.813 di ieri ai 1.812 di oggi. Altre 897 persone, invece, sono guarite, per un totale di 184.129 guarigioni dall’inizio dell’emergenza.

I nuovi casi sono così distribuiti: 54 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Questa la distribuzione dei 52 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test: 184.129 sono i pazienti guariti; 47.023 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 237.116 così suddivisi: 90.778 nella Provincia di Bari; 23.453 nella Provincia di Bat; 17.850 nella Provincia di Brindisi; 42.904 nella Provincia di Foggia; 23.775 nella Provincia di Lecce; 37.226 nella Provincia di Taranto; 765 attribuiti a residenti fuori regione; 365 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell'ospedale di Ostuni sono ricoverati 33 pazienti in Medicina interna e 21 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 23 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Al Perrino una paziente di 84 anni è morta in Malattie infettive. Nella Pneumologia di Ostuni è morta una paziente di 87 anni. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 13 a San Pietro Vernotico, 5 a Ceglie Messapica, 10 a Cisternino.