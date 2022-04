Covid, Puglia: in un giorno altre 17 persone decedute

Altre 17 persone morte in un giorno. Il Covid, purtroppo, continua a mietere vittime. Quello dei decessi è il dato più sconfortante del bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 30 aprile) dalla Regione Puglia. L’andamento dei contagi è stabile. Sono 4.252 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.920 test giornalieri.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.481; provincia di Bat, 267; provincia di Brindisi, 471; provincia di Foggia, 535; provincia di Lecce, 853; provincia di Taranto, 591; residenti fuori regione, 35; provincia in definizione, 19.

La situazione negli ospedali

Stabile anche la situazione negli ospedali. In area non critica infatti i ricoveri diminuiscono di una sola unità, per un totale di 557. In terapia intensiva il numero di posti letto occupati è il medesimo di ieri: 27. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate complessivamente 29 persone. Al Perrino si trovano 10 pazienti in Malattie infettive e due in Pneumologia. L’area mista ne ospita nove. L’ospedale della Città Bianca accoglie invece 11 pazienti in Medicina interna e sei in Pneumologia. I post Covid di Cisternini, Mesagne e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente due, sette e un paziente.

I dati complessivi

Il numero di persone attualmente positive cala di circa 2mila unità, per un totale di 103.543. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.066.603 di casi totali, a fronte di 10.552.802 test eseguiti. Sono 954.785 le persone guarite; 8.275 quelle decedute.