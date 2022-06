Covid, Puglia: oltre 3mila attuali positivi in più e altri sette decessi

L’aumento dei ricoveri continua di pari passo a quello degli attuali positivi, che oggi toccano quota 46.805, più di 3mila in più rispetto a quelli di ieri (43.416). Anche in piena estate il Covid si fa sentire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.314 nuovi casi, a fronte di12.041 test giornalieri. Da non trascurare l’andamento dei decessi. Altre sette persone, infatti, hanno perso la vita. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (giovedì 30 giugno) dalla Regione Puglia.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.621; provincia di Bat, 46; provincia di Brindisi, 517; provincia di Foggia, 716; provincia di Lecce, 1.109; provincia di Taranto, 775; residenti fuori regione, 88; provincia in definizione, 20

Negli ospedali aumentano i ricoveri. In area non critica sono 314 i posti letto occupati: 15 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si sale da 12 a 14 ricoveri. In provincia di Brindisi sono ricoverate 18 persone. Al Perrino si trovano 14 pazienti in Malattie infettive. L’area mista ne ospita otto. L’ospedale di Ostuni ospita invece quattro persone nel reparto di Medicina interna. Nel post Covid di Mesagnesi trovano sei persone.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.205.681 casi totali, a fronte di 11.386.068 test eseguiti. Sono 1.150.254 le persone guarite; 8.622 quelle decedute.